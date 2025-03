Identitetsverifikationssoftware - Mest populære apps - Vatikanstaten

Everlance

everlance.com

Everlance er en type kilometertal og udgiftssoftware, der hjælper virksomheder med at reducere refusionsomkostninger, spare tid og levere en attraktiv jobfordel for mobilearbejdere. Med over 3 millioner brugere er evighed kendt for at være let at bruge, let at administrere og let at gøre forretninger med. The end-to-end platform offers a complete vehicle reimbursement solution with: The #1-rated mileage tracking app on the App Store, featuring automatic, GPS-based mileage logs and built-in privacy protection Customizable reimbursement report approval flows and outlier flags Monthly, bi-monthly or bi-weekly employee reimbursement options Driver’s license and insurance verification Continuous Motor Vehicle Record (MVR) checks and driver safety training Integrated Udgiftsstyring med synlighed på hvert trin kan du godt og effektivt godtgøre dine medarbejdere for deres kilometertal og udgifter. Plus, få ny indsigt i, hvordan medarbejderne tilbringer deres dag, hjælper med at øge ansvarligheden og muliggøre mere effektiv ressourcetildeling. Everlance understøtter alle former for nogen/lavbeskyttelseskøretøjets refusionsprogrammer. Uanset om du i øjeblikket leverer firmibiler, bruger manuelle processer eller kommer fra en anden udbyder, kan Everlance's ekspertteam hjælpe dig med at bestemme de (er) til din virksomhed og opretholde IRS -overholdelse. Fast & variabel sats (FAVR) Personlige refusioner, herunder rateudviklingscent pr. Mile (CPM) refusioner Ansvarlige kvoter Fleet Tracking Hver kunde har en navngivet kundesucceschef, der fungerer som dit enkelt kontaktpunkt og gennemfører dine kvartalsvise forretningsanmeldelser. Helpdesk er tilgængelig 7 dage om ugen via telefon, chat og e -mail for at støtte dig og dine medarbejdere på vejen.