Identitetsverifikationssoftware - Mest populære apps - Slovenien

Plaid

plaid.com

Plaid er en platform med en suite af produkter, der gør det muligt for udviklere at bygge finansielle applikationer, som kan interagere med bankkonti, udføre betalinger og styre risiko. Det giver en bruger mulighed for nemt at godkende og linke deres bankkonto til enhver applikation og bruge banklignende funktionalitet ud af denne app. Med Plaid vil du være i stand til at udvikle applikationer, der synkroniseres med brugernes bankkonti for at spore og administrere deres budgetter og overføre penge. I det væsentlige tjener det som bindeleddet mellem banker og finansielle teknologier. Adskillige kendte mærker som Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood og Level Money bruger i øjeblikket Plaids produkter og løsninger. I tilfælde af den populære integrerede online HR-tjeneste Gusto, bruger den Plaids automatiserede clearing house (ACH) funktionalitet til at drive sin lønningsliste direkte indbetalingstjeneste. Andre fintechs såsom budgettering app Level Money bruger platformen til at konsolidere og rense data fra brugerens forskellige bankkonti for at hjælpe dem med at administrere og budgettere deres penge. I bred forstand spænder Plaid over kritiske segmenter af finansielle tjenester, herunder opsætning af betalinger og validering af finansielle data. Det kan hjælpe dig med at arrangere og udføre ACH-betalinger, indsamle transaktionsdata, validere brugerens identitet, undersøge beskæftigelses- og indkomstdata, vurdere brugernes risiko og integrere bankintegrationer direkte i lånerstrømme. Det er aldrig blevet nemmere at udvikle din egen applikation – med blot et par linjer kode kan du passe Plaid ind i det, du bygger. Oversigt over fordelene ved Plaid: Bedre ACH-godkendelse Autentificering af konti til bank-til-bank-betalinger er gjort enklere, hurtigere og mere brugervenligt. Du vil være i stand til øjeblikkeligt at autentificere overførsler uden at vente på mikroindbetalinger samt reducere mislykkede transaktioner ved at godkende og styre brugere mod ACH. Dette resulterer i en problemfri brugeroplevelse, da du kan konfigurere brugere baseret på oplysninger, de allerede kender, hvilket effektivt eliminerer jagt på checkhæfte. Det booster ligeledes konverteringer ved at lade dig implementere et mobiloptimeret flow, der konverterer meget bedre. Tjek saldi i realtid Arbejdet med finansielle data er forenklet med Plaid. På blot et par trin kan du trække historiske data og saldo i realtid og få aktuelle og tilgængelige saldooplysninger og detaljer om kontostatus og -type. Du kan på et øjeblik tjekke dine brugeres saldi, når du skal foretage en overførsel. Det hjælper med at forhindre overtræk og muliggør forhåndsfinansiering af transaktioner med indsigt i saldi. Ydermere, ved at få synlighed i tilgængelige midler, før du overfører, forhindrer du ikke-tilstrækkelige fondsgebyrer (NSF), hvorved du reducerer om ikke direkte eliminerer svindelomkostningerne. Begræns banksvindel Plaid giver dig mulighed for at bruge bankdata til at bekræfte identiteter og reducere banksvindel. Du kan underbygge brugeridentiteter som navn, telefonnummer, adresse og e-mail og kontrollere oplysningerne i forhold til, hvad der er registreret i banken. Du vil være i stand til at kende dine brugere gennem en simpel identitetskontrol, som er yderligere lettet ved automatisk udfyldning af formularer baseret på kontohaveroplysninger, der er registreret i banken. Rene og kategoriserede transaktioner. Pengehåndtering strømlines, når du får rene, kategoriserede transaktionsdata, der går så langt tilbage som 24 måneder. Du får bedre detaljer om transaktioner, når de placeres i sammenhæng med geolokation, købmand og kategorioplysninger. Med pålidelige realtidsdata, der strækker sig så langt tilbage som muligt, får du værdifuld indsigt for at betjene dine kunder bedre og reducere omkostningerne med forbindelser med lav latens, der ikke kræver yderligere tekniske ressourcer. Bekræft låntageraktiver direkte fra kilden Låntagere kan linke deres bankkonti på få sekunder for at maksimere konverteringer. Du får hurtige behandlingshastigheder med en integreret teknologi, der problemfrit forbinder Plaid med din egen oplevelse for at reducere friktion for låntager. Fremskyndende forbindelser er også forpligtelsen til sikkerhed, såsom brugen af ​​enterprise-grade 256-bit AES-kryptering, der kommer med regelmæssige netværkspenetrationstests og sikkerhedsgennemgange.