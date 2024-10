Identitetsverifikationssoftware - Mest populære apps - Brasilien Mest populære Tilføjet for nylig

Identitetsverifikationssoftware spiller en afgørende rolle i at bekræfte individers identitet i den virkelige verden, uanset om de tilgår online platforme eller deltager i fysiske interaktioner. Det er vigtigt for virksomheder at autentificere brugere for at etablere tillid, forhindre identitetstyveri og overholde regler om privatliv og anti-svig. Forskellige afdelinger i organisationer bruger denne software til at verificere identiteter: personaleafdelinger bruger den til at autentificere potentielle nyansættelser, mens juridiske teams stoler på den for at sikre overholdelse, når de håndterer følsomme kundeoplysninger. Identitetsverifikationsmetoder omfatter fotobaseret verifikation af identitetsdokumenter, biometriske data såsom live selfies og kontrol af etablerede identitetsdatabaser som offentlige registre.