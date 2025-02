Software til idéstyring - Mest populære apps - Turkmenistan

Hives.co

Den klar til at gå platform til at engagere medarbejdere og samle ideer fra hele din organisation på en nem måde. --- Hives begyndte med en simpel idé, at viden og erfaring skal deles. Engang var vi et team af konsulenter, der ville hjælpe organisationer med at skabe en bedre og mere effektiv digital arbejdsplads. Vi forstod dog tidligt, at mange af vores kunder havde svært ved at give deres medarbejdere mulighed for at give deres mening til kende og dele idéer til forbedringer. De manglede simpelthen en permanent model for konstant forandring. Og uden en nem måde at samle ideer på, ville en ændring komme langsomt, og organisationens sundhed (og rigdom) ville være truet. Konceptet fungerer faktisk meget som en bikube. Vidste du i øvrigt, at bikuben er et almindeligt brugt symbol på industri og samarbejde? Og det giver meget mening, som i et bikube, hver bi har et formål og en bestemt opgave, og de arbejder alle sammen. Og ligesom en bikube er trivslen og kulturen i en organisation afhængig af de travle bier, den består af. En bikube fungerer sådan: Dens indre struktur kaldes en honeycomb, og den er lavet af en masse sekskantede prismatiske celler sammensat af bivoks, hvilket skaber et grundlæggende mønster af faktisk geometrisk effektivitet. Bierne samler selv nektar og anden sød saft fra blomster, som forvandles til honning i biernes kroppe. Selve honningen opbevares derefter i cellerne i nævnte bivoks. Lyder det bekendt? Processen med at arbejde sammen, med et formål, at samle nektar og omdanne den til honning er ret lig hvordan vi mennesker sameksisterer og samarbejder. Vi trives, når vi arbejder for en organisation, der har et stærkt fundament og effektive arbejdsprocesser. Vi vil være en del af noget større, og vi vil gerne bidrage, hvor vi kan. Vi samler inspiration og indtryk dagen lang, og disse forvandles til virkelige ideer, når du mindst venter det. Men hvor skal disse ideer udnyttes og høstes? Det var udfordringen for hver enkelt organisation, vi talte med. Så vi besluttede at skabe en løsning på disse problemer og bygge et værktøj, der ville give virksomheder mulighed for at styrke deres medarbejdere på måder, de ikke engang troede var mulige.