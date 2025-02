Hybrid aktiveringssoftware - Mest populære apps - Thailand

Yoffix

yoffix.com

Vil du optimere kontorbrug og skabe et lykkeligt hybridt arbejdsmiljø, som medarbejdere elsker? Med vores personalecentrerede arbejdspladsplatform kan medarbejdere nemt planlægge deres kontordage og booke fælles skriveborde, værelser og parkeringspladser, mens virksomheder kan spore, administrere og optimere deres kontoraktiver. Yoffix er let at konfigurere (kun få timer), intuitiv at bruge, kan tilpasses og perfekt integreret med Microsoft Teams og Slack. Vores kontoradministrationsapp er en intuitiv løsning designet til at optimere udnyttelsen af ​​arbejdspladsen, øge teamets produktivitet og tilbyde fleksibilitet i nutidens dynamiske arbejdsmiljø. Det henvender sig til virksomheder i alle størrelser, fra små teams til store virksomheder. Yoffix tilbyder alt, hvad du behøver for at mestre hybridarbejde: - Planlægning af kontor- og fjerndage for at motivere medarbejderne til at vende tilbage til kontoret - Interaktive 3D plantegninger - Mulighed for begrænset adgang for alle kontorressourcer - Bordbooking med 1-2 klik (hver time, ugentlig repeterbare eller flere dages bookinger) - Tjek, hvem der er på kontoret i morgen, og find dine kolleger på stedet - Værelsesbooking med 2-vejs synkronisering med Outlook - Booking af parkeringspladser, der er problemfrit integreret i skrivebordsbooking UX - Teambookinger for at bringe dine teams sammen og optimer den ugentlige kontorudnyttelse - Arbejdspladsanalyser og tilstedeværelsesstatistikker - Brugerdefinerede hybridregler, kontorindtjekning og notifikationer. Administrer nemt dit hybride arbejde i Microsoft Teams, integreret med AD og Outlook. Drag fordel af yderligere integrationer med dine samarbejdsværktøjer og HRIS og hardwaretilføjelser (SpaceDisplay, RoomDisplay, Check-Ins). Fordele: - Skrivebordsbooking, som folk elsker og bruger - Nem opsætning inden for få timer og intuitiv onboarding - Fuld kontrol over hybridopsætning og kontordeltagelse - >30-50 % kontorplads og omkostningsoptimering - GDPR og samarbejdsråd - Gratis prøveperiode uden kreditkort påkrævet Vælg Yoffix for at fremme vækst, effektivitet og en tilfreds arbejdsstyrke.