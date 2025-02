Hybrid aktiveringssoftware - Mest populære apps - Slovenien

Whatspot

whatspot.app

Løft din arbejdspladsadministration til nye højder med Whatspot. Perfekt til virksomheder, coworking spaces, universiteter og offentlige institutioner, vi tilbyder en dynamisk løsning til alle dine bookingbehov - fra skriveborde til (møde)lokaler og parkeringspladser, mens de forbliver let at bruge. Whatspot er GRATIS for evigt for 3 pladser og op til 15 brugere! Oplev uovertruffen effektivitet med vores intuitive platform gratis og udvid, når du føler behov for at skalere. Vores priser er designet med skalerbarhed i tankerne, planerne tilbyder en fleksibel prisstruktur baseret på dit forbrug. Drag fordel af: Interaktive kort, mobilapp, QR-koder på arbejdspladsen, nem adgang til besøgende, godkendelsesproces, statistik om pladsudnyttelse. Strømlin dit rum, forenkle bookinger og optimer ressourceforbruget, alt imens du forbedrer brugeroplevelsen. Vælg Whatspot for et smartere, mere organiseret arbejdsområde. Hvad får du: Whatspot hjælper dig hurtigt og nemt med at finde en passende dato for en booking, så den ikke støder sammen med andre. Øjeblikkelige reservationer, On-the-Spot - Aktiver on-the-go, øjeblikkelige bookinger med en simpel scanning, der imødekommer de hurtige behov hos professionelle Skriveborde og pladsreservationer gjort visuelle - Administrer hot desk bookinger nemt ved hjælp af interaktive plantegninger. Skab et arbejdsmiljø, hvor teams og enkeltpersoner kan arbejde effektivt. Se i realtid, hvilke skriveborde der er til rådighed, hvem der er på kontoret og hvor holdkammeraterne sidder. Gør bookinger tilgængelige for offentligheden - Giv besøgende og eksterne partnere mulighed for nemt at booke mødelokaler, skriveborde og andre delte virksomhedsressourcer og uden at skulle oprette en konto. Alt i din kontrol. Alle bookinger på ét sted – Få et perfekt overblik over alle dine egne og din virksomheds bookinger i form af en kalender eller daglig dagsorden. Den er altid lige ved hånden på din mobiltelefon, tablet eller computer. Fuld kontrol, indsigt i realtid - Administrer, hvem der kan få adgang til ressourcerne, godkende eller afvise reservationer. Hold styr på pladsforbruget i realtid, så du altid ved, hvilke ressourcer der bliver brugt hvornår og af hvem. Detaljerede brugsrapporter for nøjagtig fakturering - Forøg din faktureringsnøjagtighed med vores detaljerede brugsrapporter. Uanset om det er fakturering for hot desks eller mødelokaler, giver vores software præcise data, der sikrer, at der tages højde for hver time.