Human Resource Management Systems (HRMS) og Human Capital Management (HCM) software er omfattende platforme inden for HR-teknologi, der omfatter funktionaliteter på tværs af forskellige HR-softwarekategorier. HRMS fungerer som et integreret, modulært system til styring af alle aspekter af information om menneskelige ressourcer. Virksomheder bruger HRMS til at strømline kritiske HR-funktioner såsom rekruttering, præstationsgennemgange og medarbejdertræning inden for en centraliseret ramme, hvilket letter effektiv HR-styring og -rapportering. Typisk vedtaget af HR-afdelinger i store virksomheder, er HRMS-suiter designet med en modulær struktur, der tillader tilpasning til at opfylde specifikke organisatoriske krav. Disse systemer kan implementeres enten som fuldt integrerede suiter eller som individuelle moduler, som kan integreres med andre best-of-breed HR-softwareløsninger. Nøglefunktioner, der almindeligvis findes i HRMS, omfatter kerne-HR-ledelse, rekrutteringsværktøjer, præstationsstyringskapaciteter og corporate learning management system-funktioner (LMS).