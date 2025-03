HRMS & HCM software - Mest populære apps

Ostendi

OstendiHR er en komplet pakke af værktøjer designet til at hjælpe dig med at styre medarbejdernes livscyklus i din virksomhed. Du kan vælge mellem en række forskellige løsninger til at hjælpe dig med at strømline onboarding-processen, indsamle indsigt og feedback fra dine medarbejdere, indsamle dokumentation, administrere mål og karriereveje. Lagring af alle persondata ét sted giver dig mulighed for hurtigt at træffe de bedst mulige beslutninger om dine medarbejdere.