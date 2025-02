HRMS & HCM software - Mest populære apps - Slovakiet

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now er den eneste alt-i-én, cloud-baserede HR-suite, der tilpasser sig den måde, du arbejder på. Bygget på en enkelt database, ADP Workforce Now byder på Human Resource Management, Payroll, Benefits, Talent Management, Time & Labor Management, Learning and Analytics og Return to Office-funktioner. Det har aldrig været nemmere at administrere dine medarbejdere. ADP Workforce Now udstyrer dig med værktøjerne, ikke blot til at spore HR-oplysninger, men til at hjælpe dig med at administrere din arbejdsstyrke og træffe datadrevne beslutninger. Og efterhånden som du vokser, kan du tilføje den funktionalitet, du har brug for. Styrk alle niveauer i din organisation med værktøjer og funktioner, der er designet specifikt til at give en engagerende oplevelse for virksomhedsledere, ledere og medarbejdere. • Alt-i-én: En konfigurerbar HR-platform til effektivt at administrere alle dine personaleadministrationsfunktioner - løn, HR, tid, talent og fordele - i en enkelt database. • Sikker overholdelse: Vores brancheførende sikkerhed holder dine data sikre, mens vores dybe compliance-ekspertise og løsninger hjælper dig med at beskytte din virksomhed. • Brugervenlighed: Innovative, brugervenlige funktioner lige ved hånden, der gør det nemt at arbejde på måder, der passer til dine behov, samtidig med at det giver en bedre oplevelse for din arbejdsstyrke • Indsigt i arbejdsflowet: Træf beslutninger med tillid, informeret af indsigt fra den rigeste og mest robuste arbejdsstyrkedatabase i branchen. • Integreret og forbundet økosystem: Udvid dine personaleadministrationskapaciteter med det største HR-økosystem, der nemt og sikkert integreres med førende tredjepartsløsninger. Kom nemt i kontakt med vitale partnere såsom revisorer, mæglere og finansielle udbydere. LØNNINGSLISTE. Spar tid og reducer fejl med alt-i-en-pakken, der er målrettet bygget til at hjælpe dig med at drive din virksomhed og opfylde dine overholdelsesbehov.