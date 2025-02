HR serviceudbydere - Mest populære apps - Slovenien

Hone

Hone leverer live, virtuel medarbejdertræning, der er skalerbar, målbar og opkvalificerer medarbejdere til de øjeblikke, der betyder mest. Vi leverer klassens bedste live-lederskabs- og DEIB-klasser til ledere, IC'er og seniorledere, ledet af verdensklassetrænere og drevet af en næste generations platform. Ved at drive magtfærdigheder som lederskab, præstationsledelse, forandringsledelse, DEIB og mere - muliggør Hone adfærdsændring, menneskelig forbindelse og kontinuerlig udvikling for distribuerede teams overalt. Lean L&D-teams elsker Hone, fordi vores platform gør det nemt at implementere programmer, og vores vurderinger/rapportering gør det nemt for administratorer at rapportere om deres trænings-ROI. Mange af verdens mest innovative virksomheder - herunder Deloitte, Subway, Steve Madden, Aramark og Indeed - er afhængige af Hone hver dag for at hjælpe deres teams med at udvikle sig, vokse og lede.