App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig HR Service Delivery Software - Mest populære apps

Software til levering af HR-tjenester strømliner komplekse HR-operationer for organisationer og HR-personale. Disse løsninger integrerer servicecenter- og helpdesk-teknologi, og standardiserer den måde, HR-teams leverer tjenester og interagerer med medarbejderne på. De letter indsendelse, gennemgang og svar på anmodninger fra både HR-personale og medarbejdere. Nøglefunktioner omfatter strømlinede serviceanmodninger, en medarbejders selvbetjeningsportal og værktøjer til at konfigurere og automatisere HR-serviceprocesser og analyser. Nogle af disse løsninger bruger også AI til at automatisere arbejdsgange ved at lære ofte stillede spørgsmål og integrere svar fra HR-afdelingen.