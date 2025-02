HR Compliance Software - Mest populære apps - Slovenien

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent er en global EOR-løsning, der giver dig mulighed for at fokusere på at udvikle en virksomhed og team i verdensklasse. Som din partner giver vi dig fleksibiliteten til at ansætte de bedste internationale talenter uden at skulle oprette en dyr lokal enhed. Som din rekordstore arbejdsgiver gør vi fjernansættelse let for dig overalt i verden. Vi varetager alle ansættelsesadministration og compliance-opgaver i 160 lande, samtidig med at vi udstyrer dine medarbejdere med de værktøjer og den støtte, de har brug for for at føle sig som en del af dit team. Vi forstår, at din tid er værdifuld, og du har brug for en partner, som du kan stole på for at gøre tingene så enkle som muligt, så du kan fortsætte med at drive din virksomhed. Ansæt hvor som helst. Vær allestedsnærværende.