HR Compliance Software - Mest populære apps - Danmark

HR-compliance-software hjælper virksomheder, ledere og HR-professionelle med at holde sig opdateret med alle HR-forretningsregler og overholdelseslove. Disse værktøjer gør det muligt for virksomheder at navigere i komplekse og konstant udviklende statslige og føderale overholdelseslovgivninger og regler. De hjælper også med at kommunikere og håndhæve virksomheds- og lovgivningspolitikker til medarbejderne. Derudover automatiserer disse løsninger ofte håndteringen af ​​klassificerede dokumenter og rapporteringsarbejdsgange. Traditionelt har compliance-løsninger primært fokuseret på økonomisk compliance, såsom løn. Men i de senere år har de udviklet sig til at tilbyde mere omfattende løsninger. Moderne HR compliance-software adresserer typisk områder som løn, fordele, risiko og sikkerhed, rekruttering og medarbejderforhold. Mens de fleste leverandører specialiserer sig i specifikke overholdelseslove som ACA, fordele eller små virksomheder, snarere end at dække alle områder, er HR-compliancesoftware ofte bundtet med anden HR-software, såsom onboarding, tid og deltagelse eller administrationssoftware til fordele. Det kan også tilbydes som en selvstændig løsning. Nogle HR-compliance-løsninger inkluderer integrationer med kerne-HR- eller lønsoftware for at automatisere lønrapporter og strømline compliancevedligeholdelse.