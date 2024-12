HR-sagshåndteringssoftware - Mest populære apps - Algeriet Mest populære Tilføjet for nylig

HR-sagshåndteringssoftware gør det muligt for organisationer og HR-professionelle effektivt og fortroligt at håndtere alle medarbejderindsendte sager og anmodninger. Disse løsninger tilbyder funktioner, der blandt andet giver organisationer mulighed for at skabe tilpassede HR-arbejdsgange, digitalisere papirformularer, generere rapporter og levere dashboards. Selvom nogle funktioner i HR-sagshåndteringssoftwaren overlapper med HR-serviceleveringssoftware, indeholder den også specifikke funktioner til håndtering af meget følsomme sager relateret til medarbejderforhold, såsom vold på arbejdspladsen, diskrimination, chikane, gengældelse og klager. Mange af disse systemer tilbyder også anonyme whistleblowing-funktioner for at beskytte medarbejdere mod gengældelse. Derudover inkluderer de ofte applikationsintegrationsværktøjer (API'er) til at forbinde med forskellige forretningsløsninger, såsom CRM og core HR-software.