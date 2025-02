HR Analytics Software - Mest populære apps - St. Helena

Prodoscore

Prodoscore er en ikke-invasiv og medarbejdercentreret datavisualisering og medarbejderproduktivitetsovervågningsløsning, der skaber synlighed i det daglige digitale engagement. Ved at vise handlingsorienteret indsigt, forankret i data og fordøjelig på få sekunder, holder Prodoscore ledere bedre informeret og bedre forberedt, samtidig med at det muliggør fleksibilitet for medarbejdere og ansvarlighed for arbejdsgivere. Handlingsbar indsigt hjælper med at drive organisation og individuel succes. Ved at bruge Machine Learning, AI og Natural Language Processing måler vi tusindvis af daglige aktivitetspunkter på tværs af dine kerneforretningsapplikationer, såsom din CRM, kontorpakke og telefonsystem, for at levere produktivitetsintelligens. Vores proprietære scoringssystem producerer nøgleindikatorer, der kan fordøjes på få sekunder, så ledere kan træffe velinformerede beslutninger baseret på data. Vores komplekse maskinlæringsalgoritmer udsender en enkelt score, hvilket gør det nemt for dig at fordøje muligheder hurtigt. For længst forbi er dagene med at gennemse flere rapporter og have svære samtaler for at identificere problemområder. Implementering tager mindre end 15 minutter og har ingen indflydelse på slutbrugeren. Der er mange grunde til at måle medarbejdernes produktivitet – men der findes meget få værktøjer, der rent faktisk virker og er nemme at implementere og bruge.