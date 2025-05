App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Administrationssoftware til hjemmeplejebureauer strømliner administrative og økonomiske opgaver, administration af patientpleje og terapikoordinering for udbydere af hjemmepleje. Disse instanser leverer dygtige og ikke-faglærte samt kort- og langtidspleje lige i patienternes hjem. Registrerede sygeplejersker, terapeuter, hjælpere, socialrådgivere og sagsbehandlere kan bruge denne software til at forbedre forretningsdriften, centralisere arbejdsgange, optimere planlægningen og forenkle faktureringsprocesser. Nogle softwaremuligheder kan omfatte mobilapps til plejepersonale for at få adgang til tidsplaner og patientjournaler, mens de er på farten, og selvom CRM-funktioner til kundeemner og salg kan være tilgængelige, er de ikke afgørende.