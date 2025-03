App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Help Desk-software - Mest populære apps

Helpdesk-software er et værktøj designet til at organisere, administrere og svare på servicerelaterede anmodninger fra både interne og eksterne kilder. Kundehenvendelser kan sendes via forskellige kanaler, såsom e-mail, telefon eller sociale medier. Kundeserviceteams bruger disse værktøjer til at strømline supportprocesser og få indsigt i kundeengagement på tværs af alle kommunikationsplatforme.