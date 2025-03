Desku

desku.io

Desku er på forkant med AI-drevet kundesupport, med speciale i løsninger designet til e-handel og SaaS-industrier. Virksomheden sigter mod at transformere kundeservicesektoren ved at fokusere på øget effektivitet, forbedrede brugeroplevelser og pålidelighed i virksomhedskvalitet. Tilbud fra Desku * AI-drevet automatisering: Deskus AI-drevne chatbots og automatiseringsværktøjer reducerer support-arbejdsbyrden markant. * Delt indbakke: Desku tilbyder en lynhurtig, brugervenlig, AI-forbedret indbakke, der er optimeret til moderne supportteams. * Vidensbase: Desku giver en vidensbase, der er nem at oprette, for at give kunderne mulighed for selvbetjening. * Live Chat: Deskus Live Chat-funktion giver mulighed for problemfri kommunikation i realtid med kunder. Hvorfor virksomheder stoler på Desku * Over 1000 supportagenter og 350 virksomheder har tillid til platformen. * Desku hjælper med at reducere supportforespørgsler med op til 50 %. * Virksomheden bidrager til at sænke supportomkostningerne med 40 %. Integrationsmuligheder - Desku giver mulighed for problemfri integration af eksisterende værktøjer for at forbedre teamets produktivitet. Platformen understøtter over 30+ integrerede apps og tilbyder tilpassede handlinger, der er drevet af kundedata i realtid.