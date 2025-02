Help Desk-software - Mest populære apps - Tchad

Dixa

dixa.com

Dixa gør det muligt for virksomheder at levere kundeservice, som det er meningen. Dixa hjælper kundeserviceledere med at skabe ubesværede oplevelser for kunder og teams, der låser op for loyalitet. Dixa giver teams ét samlet overblik over alle samtaler, kunderne bekvemmeligheden ved at nå ud på deres foretrukne kanal og ledere indsigten til løbende at forbedre serviceoplevelsen. Dixas Conversational Customer Service Platform kombinerer kraftfuld kunstig intelligens med et menneskeligt præg for at levere en meget personlig serviceoplevelse, der skaleres, efterhånden som din virksomhed vokser. Teams og deres kunder nyder godt af større tilfredshed, mens automatisering hjælper med at øge serviceeffektiviteten og effektiviteten, hvilket i sidste ende leverer reel forretningsværdi. Dixas dedikerede kundesuccesteam sikrer, at du er i gang hurtigt og samarbejder med dig på din rejse for at opnå det, Dixa kalder Customer Friendship. Dixa driver mere end 30 millioner samtaler om året og er betroet af førende mærker som Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print og Wistia. Få mere at vide ved at besøge dixa.com. Med kundegenkendelsesfunktioner gør Dixa det muligt at kende dine kunder i det sekund, de når ud. Dixa gør dette ved at vise hver kundes samtalehistorik med din virksomhed på en tidslinje samt deres ordrehistorik med det samme. Dette sikrer, at teams har de oplysninger, de har brug for til at løse kundeforespørgsler hurtigere, samtidig med at de leverer mere personlig support. Fleksibel prissætning og global skalerbarhed giver dig mulighed for kun at betale for det, du har brug for, og skalere op eller ned uden yderligere omkostninger eller indsats. Alle samtaletyper (telefon, e-mail, chat, Facebook Messenger, Instagram, Twitter og WhatsApp) placeres i køer og dirigeres automatisk til de relevante agenter, mens samtaledata omsættes til analyser i realtid. Dixa-funktioner inkluderer VoIP, IVR, tilbagekald, klik for at ringe, opkaldsoptagelse, automatiseringer, hurtige svar, tilpassede chat-widgets, real-time og historisk rapportering og avanceret routing. Dixas brugervenlige grænseflade og nemme opsætning blev lavet for at forbedre agentoplevelsen og give teams mulighed for at fokusere på kunden og ikke softwaren. Bygget til indgående callcentre, multikanalkontaktcentre og små virksomheder over hele verden, giver Dixa agenter værktøjerne til at levere exceptionel kundeservice, hvilket resulterer i stærkere bånd mellem brands og kunder.