Help Desk-software - Mest populære apps - Mexico

SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack er kombinationen af ​​Solarwinds® Web Help Desk og Dameware Remote Support. De integreres for at spare dig tid ved at automatisere og forenkle helpdesk- og it-fjernsupportopgaver. Nøglefunktioner: • Centraliseret billet- og hændelsesstyring • IT-aktiveringsstyring (ITAM) me...