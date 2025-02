Hjælp til forfatterværktøjer (HAT) - Mest populære apps - Slovakiet

Document360

Document360 er en AI-drevet Knowledge Base-platform designet til at skabe vidensbaser - offentlige og private - SOP'er, brugervejledninger, dokumentation og mere. Med sin intuitive grænseflade og robuste funktioner centraliserer Document360 viden, strømliner samarbejde og leverer enestående dokumentation. Udmærket ved sine unikke funktionaliteter er den SOC 2 Type 2-certificeret, tilbyder privat hosting og muliggør problemfri tredjepartsintegration. Her er hvad Document360 tilbyder med hensyn til funktionalitet: * Spørg Eddy: For hurtige svar kan brugere stille Eddy alle spørgsmål, og Eddy giver dig det mest præcise svar fra den relevante artikel. Sparer tid ved at søge i hele artiklen. Eddy forenkler udarbejdelsen af ​​dine hjælpeartikler ved at generere relevante ofte stillede spørgsmål fra artiklerne. Dette sparer tid for dit team og giver en mere jævn og intuitiv oplevelse for dine kunder. * Dashboard: Den centraliserede hub præsenterer et visuelt tiltalende og intuitivt designet dashboard, der giver et omfattende overblik over afgørende information. Det er nervecentret for en mere problemfri og indsigtsfuld oplevelse. * Intuitiv blokeditor: Den nye blokeditor strømliner processen til oprettelse af indhold. Med tilføjelsen af ​​en inline kommentarfunktion bliver samarbejdet i realtid og ubesværet, hvilket fremmer en mere dynamisk redigerings- og gennemgangsproces. * Customization Centralized Hub: Giver brugerne en hidtil uset kontrol, og tilpasningshubben giver mulighed for at finjustere dokumentationens æstetik. Teams kan uden besvær tilpasse layout, farveskemaer, skrifttyper og brandingelementer for at tilpasse dokumentationen problemfrit med deres brandidentitet. * Avanceret analyse: Analysefunktionen giver realtidsindsigt i brugeradfærd, indholdseffektivitet og engagementsmønstre. Det omdanner rå data til meningsfuld information, hvilket letter datadrevet beslutningstagning. Derudover kan du nu tage kontrol over læserbekræftelse med læsekvitteringer. * Instant Sync-integrationer: Øjeblikkelig synkronisering sikrer et problemfrit dataflow i realtid mellem Document360 og forskellige tredjepartsværktøjer og -tjenester. Nu integreres Document360 problemfrit med Zendesk Federated Search og GitHub, hvilket forbedrer samarbejde og workflow-effektivitet. * AI Writer: Et AI-drevet værktøj, der hjælper med at generere indhold af høj kvalitet, sikre konsistens og reducere den tid, der kræves til at producere dokumentation. * AI Business Glossary Generator: Genererer automatisk en omfattende virksomhedsordliste, der hjælper brugerne med at opretholde ensartet terminologi på tværs af deres dokumentation. * Markdown Text Editor: En simpel Markdown-editor giver brugerne mulighed for at style tekstdokumenter ved hjælp af typiske formateringsteknikker, herunder overskrifter, fremhævelser, lister, billeder og links, hvilket gør det nemt for ikke-udviklere at finde det grundlæggende. * Category Manager: Opret et velstruktureret hierarki af alt din videnbaseindhold, op til 6 underkategorier, hvilket gør det nemt for brugerne at finde og fordøje information. * Roller og tilladelser: Document360 giver dig mulighed for at begrænse, hvem der kan få adgang til hvad for at holde din vidensbase sikker. Du kan tilføje godkendte teammedlemmer til at bidrage til specifikke projekter. * Lokalisering: Forstå dit globale publikum; du kan oversætte artikler, uddrag, variabler og ordliste til mere end 50 sprog. * Privat hosting: Få adgang til fuldt isolerede miljøer for større magt og kontrol over dit hostingmiljø for den bedste ydeevne. * Versionering: Rollback og versionsfunktioner giver dig mulighed for at se ændringshistorikken for hver brik i din videnbase. * Sikkerhedskopiering og gendannelse: Document360 sikkerhedskopierer automatisk dine projekter dagligt. Du kan dog manuelt sikkerhedskopiere dit projekt til enhver tid. Du kan gendanne hele projektet eller en del af din videnbase til en tidligere tilstand fra den tilgængelige backup. * API-dokumentation: Brugere kan importere deres OpenAPI-specifikationer og få dokumentation genereret automatisk. Document360 er markedsleder inden for innovation inden for den generative AI Knowledge Base-kategori og betjener forskellige industrier på tværs af 30+ lande med at opbygge deres vidensbaser. Vores kunder omfatter VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS og mere.