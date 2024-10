Hjælp til forfatterværktøjer (HAT) - Mest populære apps - Brasilien Mest populære Tilføjet for nylig

Hjælp Authoring Tools (HAT) er softwareapplikationer designet til at hjælpe tekniske forfattere med at skabe, udgive og vedligeholde hjælpedokumentation til software. Den resulterende dokumentation bruges i brugervejledninger, manualer og hjælpefiler. Disse værktøjer har til formål at reducere den tid og indsats, der kræves for at producere hjælpematerialer til medarbejdere og slutbrugere. Tekniske skribenter bruger HAT'er til at styre hele dokumentationsprocessen, herunder skrivning, redigering og eksport af dokumenter til gennemgang af redaktører, administratorer og kolleger. I sidste ende muliggør HAT den digitale offentliggørelse af dokumentationen. Mange af disse værktøjer understøtter import af tekst fra forskellige filformater og software til oprettelse af dokumenter. Nogle HAT'er uden indbyggede byggeværktøjer skal muligvis integreres med byggeautomatiseringsværktøjer for at vise eller bruge dokumentationen.