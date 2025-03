Værktøjer til varmekort - Mest populære apps

cux.io

CUX er et Digital Experience Analytics-værktøj, der hjælper virksomheder med at spare op til 5 gange tid på analyser og drage værdifulde konklusioner. Vi eliminerer dataoverbelastning med laserfokus på brugerproblemer, frustrationer og alle flaskehalse, der kan forhindre dem i at bruge online-kanaler til at købe produkter og tjenester. CUX er et omfattende, brugerfokuseret analyseværktøj, der giver øjeblikkelig adfærdsindsigt. ✔ Målorienteret analyse: CUX vælger automatisk KUN de data, der er relevante for individuelle forretningsmål. ✔ Kvalitative og kvantitative vurderinger leveret af ét værktøj. ✔ Viden: Vi støtter brugere med træning, onboarding, mentorordninger, audits og månedlige anbefalinger. ✔ AIocado: vores helt egen AI-analytiske concierge vil vise dig præcis årsagerne til dine konverteringsfald, steder med brugernes frustration, anbefalinger og mere. CUX er en løsning til alle brancher, hvor kunden kommer i kontakt med et digitalt produkt, såsom e-handel, SaaS og B2B-virksomheder, virksomheder, der leverer marketingtjenester eller softwarehuse. Vi samarbejder med innovations-, marketing-, produkt- og e-com-afdelingerne i virksomhederne. CUX i nøddeskal: ✔ Analyse af brugeradfærd ✔ Erfaringsmålinger ✔ Målorienteret analyse ✔ Konverteringsvandfald ✔ Registrering af hele besøg ✔ Heatmaps ✔ Foranalyse og advarsler ✔ Automatisk optagelse af hændelser ✔% compli i EOG ✔ SSL sikret