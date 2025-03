expoze.io

Mød expoze.io Hos expoze.io har vi en klar mission: at give alle adgang til de ressourcer, de har brug for for at udvikle deres bedst mulige kreativitet. Vores platform gør netop det. Vores AI-drevne prædiktive eye-tracking-løsning expoze.io giver dig mulighed for at analysere enhver kreativitet med forbløffende nøjagtighed. For hver annonce, du uploader, vil expoze.io forudsige, hvad dine kunder bemærker ved hjælp af et forudtrænet neuralt netværk. Udvikle, test og forbedre Med hurtige og handlingsrettede resultater hjælper vores platform dig med at udvikle, teste og forbedre enhver kreativitet. Forbedre din designproces ved at teste ændringer foretaget i dit kreative materiale uden at skulle træde ud af designprocessen: Du skal blot gå over til expoze.io, uploade dine designs og generere varmekort baseret på dine præferencer på få minutter, som du kan basere dig på dine designbeslutninger. Alt dette med et enkelt klik på en knap, så du kan fokusere på det, der virkelig betyder noget.