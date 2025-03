Plerdy

plerdy.com

Plerdy CRO, SEO & A/B-testværktøjer - En omfattende suite til at booste konvertering, forbedre brugeroplevelsen og optimere din onlinebutiks ydeevne. 🚀 A/B-testværktøj Vi introducerer Plerdys gratis A/B-testværktøj - omhyggeligt designet til e-handel og online-virksomheder, der sigter mod at forstærke brugeroplevelsen og konverteringer. Nem opsætning, eksekvering og analyse af A/B-tests for at træffe datadrevne beslutninger. Oplev resultater i realtid, og få handlingsorienteret indsigt for at optimere dit websted. 🌟 Use Cases - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Slip det fulde potentiale af din hjemmeside løs med Plerdy. Fra trafikkildeanalyse, scroll-dybdesporing til identifikation af de mest interaktive elementer på dit websted og problemer med brugervenlighed - Plerdy er din one-stop-løsning. 🔥 Heatmaps Styrk din strategi med Plerdys dynamiske heatmaps. Fang brugeradfærd i realtid, herunder rulledybde, markørsvæv, tekstvalg og mere. Opdel data efter trafikkilder eller enheder, og tag informerede beslutninger for at forbedre brugervenligheden og engagementet. 💬 Pop-up-formularer og NPS Udnyt Plerdys alsidige pop-up-formularer til at fange feedback, informere kunder eller indsamle kundeemner. Med over 25 tilpasningsmuligheder kan du skræddersy dine budskaber til specifikke målgruppesegmenter og optimere engagementet. 🔍 SEO ​​Checker Boost din SEO med ingen indvirkning på webstedsbelastning. Plerdy's SEO Checker giver daglige automatiserede analyser, detaljerede rapporter og indsigt baseret på Googles mobil-første indeksalgoritme for at forbedre dit websteds synlighed og ydeevne. 🎥 Session Replay Dyk dybt ned i brugernavigationsmønstre med Plerdys session replay. Segmentér optagelser efter trafikkanaler eller -enheder, tag videoer, og afslør skjulte indsigter for at optimere brugerrejsen. 📊 Konverteringsrate og begivenheder Gå aldrig glip af en begivenhed med Plerdys automatiserede sporing. Opret konverteringstragte, analyser brugerafleveringspunkter, og optimer rejsen for at booste konverteringer. 💼 Salgsydelse (sporing af e-handel) Forbedre din e-handelsstrategi med Plerdys salgsindsigt. Analyser produktinteraktioner, afdæk varer, der ikke fungerer, og skræddersy dine tilbud for at maksimere salg og rentabilitet. 🛠 Tilpasning og integration Plerdy kan nemt tilpasses og integreres problemfrit med dit eksisterende økosystem, hvilket sikrer en jævn og effektiv optimeringsproces. Tag på en rejse med problemfri optimeringer og høj ydeevne med Plerdy. Din vej til forbedrede konverteringer, brugeroplevelse og SEO er kun et klik væk. Udforsk, Eksperimenter og Excel! ✨