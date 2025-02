Værktøjer til varmekort - Mest populære apps - Tunesien

Mouseflow

Mouseflow er et adfærdsanalyseværktøj, der bruges af mere end 210.000 digital marketing-, UX-, produkt-, startup- og Enterprise-kunder til at optimere deres hjemmesideoplevelser. Med Mouseflow kan du: • Find ud af, hvad der sker mellem dine besøgendes klik ved at se videooptagelser af deres sessioner. • Byg 6 typer varmekort til alle dine sider automatisk for at forstå, hvad der tiltrækker deres opmærksomhed. • Opsæt tragte for at se, hvor og hvorfor dine besøgende falder. • Brug formularanalyse til at forbedre din leadgenerering. • Start feedbackkampagner for at lære mere om dine besøgende. • Analyser dine data på enhver måde, du har brug for med kraftfulde filtreringsmuligheder, der er tilgængelige i alle planer. • Brug tid på at rette dine webstedsproblemer i stedet for at finde dem ved at filtrere dine besøg efter friktionsscore, vores maskinlæringsværktøj tilgængeligt uden ekstra omkostninger og på alle planer.