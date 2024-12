Værktøjer til varmekort - Mest populære apps - Malawi Mest populære Tilføjet for nylig

Heatmap-værktøjer giver indsigt i web- eller mobilbesøgendes adfærd, når de interagerer med en bestemt side på et websted eller en mobilenhed. Marketingfolk og webudviklere udnytter heatmaps til visuelt at skildre brugerhandlinger såsom klik, svævebevægelser og rulning på en webside. Disse visuelle repræsentationer viser de samlede klik og musebevægelser og tilbyder dybdegående data, som marketingfolk og UI/UX-designere kan vurdere. Disse data er afgørende for at evaluere effektiviteten af ​​en sides design til at fange seernes opmærksomhed, identificere områder for forbedring og i sidste ende øge engagement og konverteringsrater.