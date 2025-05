App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Healthcare analytics-software behandler og analyserer de enorme mængder data, der indsamles af sundhedsorganisationer, og omdanner det til brugbar indsigt, der forbedrer operationel effektivitet og patientresultater. Ofte omtalt som business intelligence i sundhedssektoren, forbedrer denne software indsamling, styring og deling af patient- og kliniske data. Sundhedsudbydere er afhængige af et robust datavarehus, en nøglekomponent i sundhedsanalyser, for at opretholde organisatorisk sundhed, overholde nye regler og optimere både befolkningens sundhed og individuel patientbehandling. Udvalget af software til sundhedsanalyse omfatter alt fra omfattende datarapportering til forudsigende og præskriptive analyser.