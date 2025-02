App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Træningssoftware til forebyggelse af chikane - Mest populære apps - Tchad

Træningssoftware til forebyggelse af chikane gør det muligt for organisationer at levere compliance- og forebyggelsesuddannelse til medarbejdere på tværs af både mandaterede og ikke-manderede stater. Gennemførelse af træning online tilbyder en skalerbar og omkostningseffektiv metode til at opfylde statens lovkrav. I øjeblikket giver stater som Californien, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine og New York virksomheder mandat til at tilbyde træning i forebyggelse af chikane og diskrimination. Selv i stater uden mandat kan uddannelse af medarbejdere proaktivt sænke risici og afbøde potentielle straffeskader i retssager om chikane. De fleste træningssoftware til forebyggelse af chikane kan implementeres på leverandørleverede læringsplatforme eller integreres i tredjeparts Learning Management Systems (LMS) ved hjælp af SCORM-protokollen. Denne fleksibilitet giver træningsledere og HR-afdelinger mulighed for problemfrit at integrere løsninger til forebyggelse af chikane med virksomhedens LMS-software til implementering, sporing, rapportering og vedligehold af medarbejdernes fremskridt i flere år, som påbudt af nogle stater. Visse leverandører tilbyder også disse løsninger sammen med software til HR-overholdelse for yderligere at strømline organisatoriske overholdelsesindsatser.