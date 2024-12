Træningssoftware til forebyggelse af chikane - Mest populære apps - Malawi Mest populære Tilføjet for nylig

Træningssoftware til forebyggelse af chikane gør det muligt for organisationer at levere compliance- og forebyggelsesuddannelse til medarbejdere på tværs af både mandaterede og ikke-manderede stater. Gennemførelse af træning online tilbyder en skalerbar og omkostningseffektiv metode til at opfylde statens lovkrav. I øjeblikket giver stater som Californien, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine og New York virksomheder mandat til at tilbyde træning i forebyggelse af chikane og diskrimination. Selv i stater uden mandat kan uddannelse af medarbejdere proaktivt sænke risici og afbøde potentielle straffeskader i retssager om chikane. De fleste træningssoftware til forebyggelse af chikane kan implementeres på leverandørleverede læringsplatforme eller integreres i tredjeparts Learning Management Systems (LMS) ved hjælp af SCORM-protokollen. Denne fleksibilitet giver træningsledere og HR-afdelinger mulighed for problemfrit at integrere løsninger til forebyggelse af chikane med virksomhedens LMS-software til implementering, sporing, rapportering og vedligehold af medarbejdernes fremskridt i flere år, som påbudt af nogle stater. Visse leverandører tilbyder også disse løsninger sammen med software til HR-overholdelse for yderligere at strømline organisatoriske overholdelsesindsatser.