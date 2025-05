App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Gym Management Software - Mest populære apps

Gymnastik- og klubstyringssystemer tilbyder fitnessvirksomheder vigtige værktøjer til at overvåge tidsplaner, medlemskaber og faciliteter. Disse systemer giver organisationer mulighed for at gemme medlemsdata, administrere økonomiske poster, planlægge klasser og reservere pladser effektivt. De er alsidige og kan bruges af forskellige fitness-fokuserede enheder, herunder atletikklubber, parkdistrikter, dansestudier, yogacentre, aerobicfaciliteter og svømmebassiner. Desuden kan gymnastik- og klubstyringssystemer integreres med anden software for at forbedre funktionaliteten. Dette kan omfatte faktureringssoftware til styring af betalinger og medlemsgebyrer, transaktionelle e-mailværktøjer til at fremme kommunikationen mellem medlemmer og personale og marketingværktøjer på sociale medier til at øge brandets synlighed.