Locate2u

locate2u.com

LOCATE2U er en softwareplatform designet til enhver levering eller servicevirksomhed. Vores løsning hjælper disse virksomheder med at forbedre deres ruteeffektivitet, forbedre deres kundes leveringserfaring og øge produktiviteten, alt sammen med at reducere den tid det tager at planlægge ruter. Vores løsning giver virksomhederne alt, hvad de har brug for for at drive deres levering eller servicevirksomhed. Including: GPS Tracking, Live Location Sharing, Booking Management, Route Optimization, Driver App, Notifications, Proof of Delivery, API, Customization and much more!