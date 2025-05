App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Global Trade Management Software - Mest populære apps

Global Trade Management (GTM) software gør det muligt for virksomheder effektivt at overvåge deres internationale handelsaktiviteter. Denne software, der primært bruges af importører og eksportører, forbedrer samarbejdet med handelspartnere, automatiserer overholdelsesprocesser og strømliner globale handelsaktiviteter. Ved at maksimere fortjenesten og lette grænseoverskridende operationer hjælper GTM-software med at kategorisere produkter og administrere væsentlig handelsdokumentation. Det forenkler håndteringen af ​​eksportlicenser, overensstemmelsesdokumenter, klassifikationer, landingsomkostninger, remburser, internationale grænseforsinkelser og importregler. Fagfolk på området understreger ofte, at styring af forsyningskæderisici er afgørende for at undgå bøder og driftsforstyrrelser. GTM-software leverer løsninger, der giver købere mulighed for at øge avancerne ved at reducere gebyrer, told og tariffer, samtidig med at der sikres gennemsigtighed og sporbarhed i hele forsyningskæden. Mens indkøbsprofessionelle er de primære brugere af GTM-software, kan det også gavne speditører, producenter og andre handelspartnere gennem onlineportaler.