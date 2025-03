App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Globale beskæftigelsesplatforme (GEP) er software-as-a-service (SaaS) applikationer, der gør det muligt for virksomheder at ansætte internationalt uden at skulle etablere en juridisk tilstedeværelse i andre lande. De opnår dette ved at fungere som en juridisk enhed, såsom en registreret arbejdsgiver (EOR), professionel arbejdsgiverorganisation (PEO) eller registreret agent (AOR). Dette setup gør det muligt for platformen at fungere som de facto arbejdsgiver, hvilket giver virksomheder fleksibiliteten til at ansætte arbejdere globalt. Mens GEP'er deler karakteristika med lignende servicekategorier som PEO-udbydere og arbejdsgivere af pladetjenester, er de kendetegnet ved deres softwarefokuserede tilgang og omfattende brug af moderne teknologi. Selvom de kan tilbyde HR-rådgivning, rådgivning eller anden support, fungerer disse platforme primært som softwareløsninger, der giver brugerne fleksibilitet og kontrol gennem et centralt dashboard.