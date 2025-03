Globale beskæftigelsesplatforme (GEP) - Mest populære apps

Velocity Global

Velocity Global accelererer fremtiden for arbejde ud over grænser. Dens globale arbejdsplatform forenkler arbejdsgiver- og talentoplevelsen til at arbejde med hvem som helst, hvor som helst og alligevel. Arbejdsgivere og talent engagerer sig med blot et klik gennem deres proprietære cloud-baserede workforce management-teknologi, understøttet af personlig ekspertise og uovertruffen global skala. Som den største globale arbejdsgiver af rekord (også kendt som International PEO) i 185 lande og alle 50 USA, er mere end 1.000 brands afhængige af Velocity Global til at opbygge globale teams uden omkostningerne eller kompleksiteten ved at oprette udenlandske juridiske enheder eller statsregistreringer. Virksomheden tilbyder yderligere tjenester, herunder Independent Contractor Compliance til at vurdere en arbejdsstyrke og Agent of Record (AoR) for at strømline betalinger til entreprenører. Velocity Global blev udnævnt til en "Leader" i Global Employer of Record-tjenester af det fremtrædende analytikerfirma NelsonHall. Virksomheden blev grundlagt i 2014 og har hundredvis af ansatte på tværs af seks kontinenter.