Generativ AI-software - Mest populære apps - Syrien

PatentPal

patentpal.com

PatentPal er et softwarefirma grundlagt i Silicon Valley, der har specialiseret sig i at bruge AI og maskinlæring til at automatisere sproggenereringsprocessen for patentansøgninger. Deres mål er at forbedre patentadvokaternes kapacitet ved at strømline de tidskrævende opgaver, der er involveret i at udarbejde patentansøgninger. PatentPal har udviklet en intuitiv webbaseret software, der giver brugerne mulighed for at: * Upload et dokument med patentkrav * Brug AI til automatisk at generere patentspecifikationer, figurer, rutediagrammer, blokdiagrammer og detaljerede beskrivelser * Eksporter udkastet til Word- og Visio-formater De vigtigste fordele er at spare tid og reducere den manuelle indsats, der er nødvendig for at udarbejde mekanisk patentansøgningsindhold. PatentPals software kan automatisk generere: * Flowdiagrammer for patenteringsmetoder * Blokdiagrammer for systemer og enheder * Detaljerede skriftlige beskrivelser skal ledsage diagrammerne * Sammendrag og resuméer, der stemmer overens med påstandene Derudover kan brugere: * Tilpas den genererede tekst til at matche deres præferencer * Opret flere profiler for at gemme præferencer * Skift mellem profiler for øjeblikkeligt at ændre fraseringsstile