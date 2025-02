Generativ AI-software - Mest populære apps - El Salvador

Professionalize It To Me

Professionalize It To Me er en webapplikation, der hjælper brugere med nemt at opgradere deres kommunikationsevner. Det giver brugerne mulighed for at generere professionelle beskeder, følgebreve og komplekse Excel-formler med blot et par klik. Tjenesten har til formål at strømline kommunikationen og spare brugere tid. Tjenesten fungerer ved at få brugerne til at indtaste nogle grundlæggende oplysninger om den besked, brev eller formel, de skal have genereret. Brugere vælger tone, sprog og længde for beskeder. Til følgebreve giver brugerne oplysninger om rollen og virksomheden. For Excel-formler beskriver brugerne, hvad de skal bruge formlen til at beregne. Professionalize It To Me bruger derefter avanceret AI til at generere den professionelle kommunikation baseret på brugerens input. AI er designet til at producere menneskelignende, naturligt sprogindhold.