Gamification software - Mest populære apps - Chile Mest populære Tilføjet for nylig

Inden for marketing anvender gamification-software velkendte videospilelementer som badges, præstationer, point, leaderboards og mere for at forbedre marketingstrategier. Denne software viser sig at være medvirkende til marketingfolk, der sigter på at øge kundeloyalitet, fortalervirksomhed og engagement. Når en virksomhed søger at tilskynde kunder til specifikke handlinger, såsom indholdsdeling eller at foretage et køb, tjener gamification-software som et middel til både at overvåge og belønne sådan adfærd. Ud over markedsføring finder gamification-software forskellige applikationer i forretningsscenarier. Salgsteams kan for eksempel bruge salgsgamification-software til at fremme sund konkurrence og give deres repræsentanter et ekstra motivationsboost. Derudover kan funktioner i gamification integreres i medarbejderinddragelsessoftware og mikrolæringsplatforme. Uanset om det bruges uafhængigt eller integreret med andre marketingværktøjer som loyalitetsstyringssoftware eller brand advocacy-software, præsenterer gamification-software et alsidigt værktøj til at forbedre forskellige aspekter af forretningsdrift.