Frontline Worker Communication Platforms Software - Mest populære apps - St. Helena

goHappy revolutionerer, hvordan arbejdsgivere kommunikerer og engagerer sig med deres frontlinjemedarbejdere ved at give dem den mest inkluderende og brugervenlige app-fri teknologi, der nogensinde er skabt. I en verden, hvor løbende kommunikation med frontlinjemedarbejdere er essentiel, indså goHappy, at app-baserede løsninger, daglige huddles og beskeder på pin-boards bare ikke virker. Nøglen til goHappys succes er at gøre det muligt for arbejdsgivere at nå 100 % af deres frontlinjemedarbejdere, hvor de allerede er - i deres tekstbeskeder. Et automatiseret feed fra arbejdsgiverens registreringssystem betyder, at deres aktive medarbejdere altid er sekunder væk fra at modtage øjeblikkelig kommunikation. De er i stand til at nå ud til alle deres medarbejdere eller specifikke grupper med standardtekster eller inkludere video, billeder, links, undersøgelser og mere - alt sammen oversætteligt til deres valg. GoHappys mission er grundlagt af Shawn Boyer, som også grundlagde Snagajob - landets største markedsplads for timearbejde - og et team, der bringer over 100 års kombineret erfaring med frontlinjemedarbejderengagement, at hjælpe ALLE frontlinjemedarbejdere til at føle sig mere værdsat og forbundet, så de kan nå deres fulde potentiale. Med robuste meddelelses- og feedbackindsamlingsfunktioner fører goHappy udviklingen af ​​frontline-medarbejderengagement og stræber efter at være den bedste virksomhed i verden til at hjælpe arbejdsgivere med at maksimere dette engagement.