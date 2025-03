Software til godsstyring - Mest populære apps - Marokko

cargo.one

cargo.one forbinder speditører med flyselskaber og andre speditører på én platform, hvilket giver dem mulighed for at tilbyde forsendelser på få minutter i stedet for timer og vinde flere forretninger. Med cargo.one kan speditører øjeblikkeligt sammenligne luftfragtpriser fra over 100 flyselskaber, få oprindelses- eller destinationspriser fra betroede agenter over hele verden for enhver incoterm og nemt oprette professionelle tilbud til deres kunder. Når en forsendelse er vundet, kan cargo.one-brugere simpelthen bestille den med et enkelt klik, hvilket med det samme sikrer kapacitet og priser. Vores produktpakke inkluderer også en digital butiksfront, som gør det muligt for speditører at stille deres salgspriser til rådighed for deres partnere og vinde nye forretninger, hyldeanalyse for at forstå, hvorfor tilbud vindes eller tabes, TMS-integrationsmetoder til at strømline driften, og skræddersyede løsninger til virksomhedsfragtfirmaer for at fremskynde deres digitale transformation. Over 20.000 speditører, herunder 19 ud af de globale top-20 og tusindvis af små og mellemstore virksomheder, vælger cargo.one for at tilbyde tilbud og booke deres luftfragt. Platformens brugervenlighed, pålidelige prisdata og kundeservice i verdensklasse har opnået udbredt tillid og flere priser gennem årene. Disse omfatter prisen 'International IT Systems Provider of the Year' 2023, 'Cargo Booking Platform of the Year' i Payload Asia Awards 2023 og 'Informationsteknologi til luftfragtindustrien' i World Air Cargo Awards 2022 og 2021. cargo.one er hvor forsendelser vindes. Kom i gang gratis i dag.