Freelancer-styringssystemer hjælper virksomheder med at organisere deres freelance- og kontraktansatte medarbejdere. Disse systemer håndterer alle aspekter af forholdet mellem freelancere og de virksomheder, der ansætter dem, herunder onboarding, kontrakter, projektledelse og betalinger. Ved at bruge disse systemer kan virksomheder holde styr på data om deres vikarer og de opgaver, der er tildelt dem, hvilket giver mulighed for effektiv overvågning af outsourcede projekter. Derudover forenkler freelancerstyringssystemer processen med at betale freelancere for deres udførte arbejde. Virksomheder bruger ofte freelancerstyringssystemer i forbindelse med freelanceplatforme, som er talentmarkedspladser, der giver arbejdsgivere mulighed for at finde ledige freelancere. Enhver virksomhed, der beskæftiger flere freelancere, kan drage fordel af disse systemer, da de erstatter manuelle metoder til styring af betingede medarbejdere. Disse løsninger integreres ofte med CRM og regnskabssoftware.