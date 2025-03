Ruul

Ruul tilbyder en omfattende løsning til virksomheder til at strømline deres drift, når de arbejder med freelancere og uafhængige entreprenører. Ved at håndtere forskellige administrative opgaver som fakturering og styring af underleverandørbetalinger giver Ruul virksomheder mulighed for at fokusere på deres kerneaktiviteter. Ruul er velegnet til en række virksomheder, især dem i den digitale økonomi. Den er ideel til: - Startups og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) på udkig efter effektive underleverandør- og økonomistyringsløsninger. - Digitale bureauer og medievirksomheder har behov for fleksibel talentstyring og betalingsløsninger. - Platforme og fællesskaber, der arbejder med freelancere og uafhængige entreprenører på en regelmæssig basis. Mere end 10.000 virksomheder og 70.000 freelancere verden over er afhængige af Ruul for at styre deres arbejde og økonomiske forhold på en problemfri og kompatibel måde.