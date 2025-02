Freelancer ledelsessystemer - Mest populære apps - Tchad

Field Nation

Field Nation er arbejdsmarkedspladsen for it-feltservice, der forbinder virksomheder og dygtige teknikere til at udføre et fantastisk arbejde på tværs af landet. Vores platform gør det muligt for serviceleveringsteams at identificere og arbejde med uafhængige fagfolk, der bekymrer sig lige så meget om resultatet, som de gør. Med Field Nation kan virksomheder opbygge og implementere deres betroede on-demand arbejdsstyrke, og teknikere kan vælge arbejde, der stemmer overens med deres interesser, kvalifikationssæt og tidsplan. Byg en bedre måde at arbejde på. Byg det med Field Nation. UDFORDRING: Efterspørgslen efter dygtige teknikere er på et rekordhøjt niveau. Der er arbejde at gøre, men ikke nok arbejdere. Virksomheder er i stigende grad trætte af at ofre kontrol og sætte deres kunderelationer i fare på grund af forældede talentstrategier. Alligevel er folk med færdighederne og passionen for it-feltservice tilgængelige, som stadig er engagerede i deres fag, men ikke hvor du ville forvente at finde dem. De ønsker en ny måde at arbejde på – fleksibilitet, selvstændighed og frihed. Field Nation hjælper felttjenesteledere: FORBEDRE RESULTATER >> Forbind direkte med de teknikere, der repræsenterer dit brand, og sørg for, at deres arbejde er udført i henhold til dine specifikationer, før du klikker på 'Godkend'. + 40 % reduktion i webstedsgenbesøg vs. tredjeparter + 98 % succesrate på arbejde udført via Field Nation SVAR HURTIG >> Bredden og dybden af ​​dygtige teknikere på Field Nation-markedspladsen gør dig i stand til at sige "ja" til dine kunder, velvidende at du hurtigt kan skalere op for at imødekomme efterspørgslen. + Kildeteknologi og forsendelse fungerer op til 80 % hurtigere end tredjeparter + 12-minutters gennemsnitstid til første anmodning i større byer + WO'er gennemført i 29K+ postnumre i hele USA + 1 mio. WO'er afsluttet årligt på 425.000 steder + Dygtige teknikere med erfaring på tværs af 20+ servicetyper REDUCER OMKOSTNINGER >> Eliminer tredjeparts marginstak og ekstra gebyrer, mens du bevarer kontrollen over dine lønsatser. + Synlighed i aktuelle markedspriser efter type arbejde og geografi + Opnå op til 20 % arbejdsomkostningsbesparelser i forhold til tredjeparter og op til 30 % besparelser på arbejdskraft i forhold til W2s