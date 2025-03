Freelance platforme - Mest populære apps - Vatikanstaten

FreeeUp

freeup.net

FreeeUp er en hastigt voksende freelancemarkedsplads, der forbinder virksomhedsejere med forhåndsgodkendte freelancere fra hele verden. FreeeUp adskiller sig fra andre freelance-markedspladser ved, at det interviewer og behandler alle freelancere, der ønsker at deltage på markedspladsen, og tillader derefter kun den øverste 1% af ansøgere at komme ind på markedspladsen. Freelancere sætter deres egne timepriser eller faste priser gennem platformen og tilbyder i øjeblikket over 85 forskellige færdighedssæt lige fra e-handel til digital markedsføring til webudvikling. Freelancere er primært placeret i USA og Filippinerne med 20 % af alle freelancere spredt ud over 25+ lande. Virksomheder kan oprette en konto gratis, og der er ingen månedlige gebyrer eller minimumskrav. Virksomheder får hurtig adgang til det forhåndskontrollerede netværk af freelancere. Virksomheder kan indsende anmodninger til de freelancere, de har brug for, og møde et forudbedømt match inden for 1 hverdag. FreeeUp-softwaren gør det nemt for virksomhedsejere at ansætte og administrere timeregistrering og fakturering for freelancere. I det sjældne tilfælde, at en freelancer nogensinde stopper, erstatter FreeeUp dem med det samme og dækker eventuelle erstatningsomkostninger. Derudover har FreeeUp et fremragende kundeserviceteam, der er tilgængeligt døgnet rundt for at hjælpe med at bruge platformen og løse eventuelle problemer, som kunder støder på.