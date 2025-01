Software til opdagelse af bedrageri - Mest populære apps - Filippinerne

Prove

prove.com

Prove er den moderne måde for virksomheder at gøre det muligt for deres kunder at bevise deres identitet med kun en telefon. Prove tilbyder telefoncentrerede løsninger, der gør det muligt for sine kunder at skaffe nye forbrugere og engagere sig med deres eksisterende forbrugere ved at fjerne friktion og samtidig styrke sikkerheden og forbedre forbrugernes privatliv og forbrugervalg. Proves løsninger bruges af mere end 1.000 virksomheder på tværs af forskellige brancher, herunder banker, finansielle tjenester, sundhedspleje, forsikring og e-handel. Prove har to hovedløsninger + MFA: • Prove Pre-Fill™ til Onboarding & Digital Acquisition, som hjælper virksomheder med at øge tilmeldinger og mindske kontoåbningssvig ved at autentificere forbrugeridentiteter og automatisk udfylde verificerede data i enhver kanal. • Fonebook™ til digital service, som hjælper virksomheder med: - Få adgang til en enkelt identitetsgodkendelsesplatform, der reducerer kompleksiteten og de samlede ejeromkostninger for at skabe et holistisk overblik over din kunde på tværs af hele deres kanaler - Administrere, tilføje og opdatere kundetelefonnumre for at sikre du har altid det rigtige nummer til din kunde Multi-factor Authentication: - Standard SMS & Voice OTP'er - Instant Link™ (godkend via SMS link uden brug af OTP) - Mobile Auth™ (godkendelse via mobilnetværk; passiv metode til adgangskodefri login) - Stemmebiometri - Match med en forbrugers stemme til godkendelse - Push-godkendelse - App-baseret metode til at bevise besiddelse, kan også trække adfærdsbiometri, enheds- (PKI) og miljøsignaler (Wi-Fi, Bluetooth, netværk) - Sikre transaktioner på tværs flere anvendelsessager for digital service, herunder login, højrisikotransaktioner, callcenter og login uden adgangskode