Software til opdagelse af bedrageri - Mest populære apps - Malawi

Software til opdagelse af bedrageri, også kendt som software til opdagelse af online svindel, er designet til at identificere og forhindre illegitime og højrisiko onlineaktiviteter. Disse værktøjer fungerer ved løbende at overvåge brugeradfærd og beregne risikoniveauer for at opdage potentielt svigagtige køb, transaktioner eller adgangsforsøg. IT- og compliance-afdelinger, især i virksomheder og digitale bankvirksomheder, er afhængige af disse værktøjer til at overvåge og mindske risikoen for svindel blandt deres brugere. Ved at anvende software til opdagelse af bedrageri sigter virksomheder mod at beskytte følsomme oplysninger, forhindre cyberangreb og beskytte mod svigagtige transaktioner og identitetstyveri. Ved at udnytte maskinlæring og adfærdsanalyse i realtid kan disse værktøjer klassificere risici i realtid under hensyntagen til faktorer som enhed og IP-omdømme. Selvom der er en vis overlapning med software til beskyttelse af e-handelssvig, er løsninger til registrering af svindel primært fokuseret på overvågning, opdagelse og alarmering af svigagtige aktiviteter i realtid, hvorimod e-handelsværktøjer er mere optaget af reguleringshåndhævelse og analyse af købsadfærd.