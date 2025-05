App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Foodservice Management Software - Mest populære apps

Foodservice management software er designet til at hjælpe kommercielle fødevarevirksomheder, herunder cafeterier og fødevarefabrikker, med at strømline deres drift. Disse værktøjer kan hjælpe med opgaver lige fra oprettelse af opskrifter og lagerstyring til funktioner i større skala som overordnet virksomhedsledelse og prisstrategier. Mens nogle foodservice-operatører kan stole på disse værktøjer til at styre hele deres forretning, kan andre være nødt til at supplere softwaren med yderligere løsninger. Denne software kan fungere sammen med fødevaresporingssystemer, fødevaredistributionsplatforme og cateringapplikationer. Det kan også integreres med andre væsentlige forretningsadministrationsværktøjer, såsom regnskabssoftware, arbejdsstyrkestyringssystemer og business intelligence-platforme.