App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Software til sporbarhed af fødevarer - Mest populære apps

Fødevaresporingssoftware gør det muligt for brugere at undersøge, spore og gemme detaljerede oplysninger om fødevarer. Virksomheder bruger denne software til at opretholde omfattende registreringer af madbestillinger og deres kilder. Disse platforme tilbyder værktøjer til at overvåge oprindelsen af ​​lager på tværs af forskellige produkter og forsendelser. En nøglefunktion er deres støtte til at opretholde overholdelse af sundhed og sikkerhed. Mange sporbarhedsløsninger omfatter også værktøjer til at optimere forbrug og budgettering, generere allergiadvarsler og lette kommunikationen med leverandører. Mens noget software til administration og distribution af madservice inkluderer sporbarhedsfunktioner, kommer de ofte med en bred vifte af ekstra funktionaliteter.