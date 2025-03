Flådesporingssoftware - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Flådesporingssoftware bruger GPS-teknologi til at overvåge aktiviteterne for køretøjer og chauffører inden for en transportflåde. Denne software bruges primært af flådeforvaltere til at spore deres flåder i realtid og indsamle præstationsdata om både køretøjer og chauffører. Mens flådesporing ofte er en funktion af bredere flådestyringssystemer, fokuserer softwaren i denne kategori specifikt på at bruge GPS og telematik til at spore køretøjer. Det mangler typisk de omfattende back-office-funktioner, der findes i løsninger til fuld flådestyring.