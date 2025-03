HyperTrack

HyperTrack giver byggestenene til at automatisere on-demand-job og arbejdsstyrke. Dens API'er og SDK'er til planlægning, tildeling, sporing og verifikation lærer af sandhedsdata for at forbedre operationelle KPI'er, herunder jobgennemførelseshastighed, arbejdsstyrkens pålidelighed, produktivitet og levering til tiden. Med sin robuste og udviklervenlige platform leverer den arbejdsstyrkeautomatisering og proof-of-work-løsninger, som virksomheder har tillid til på tværs af forskellige industrier, fra let industri, sikkerhed, detailhandel, gæstfrihed og sundhedspleje til energi og transport. HyperTrack har en global tilstedeværelse med over 300 kunder, der stoler på sin platform for øget synlighed, operationel effektivitet og skalerbarhed for at understøtte on-demand arbejdsstyrke til time-, opgave- og skiftbaserede job, levering, feltservice og salg. HyperTrack bruges til at forbedre produktiviteten, pålideligheden og sikkerheden for over 2 millioner koncertarbejdere i USA sammen med millioner af arbejdere i Europa, Indien, Latinamerika og Afrika.